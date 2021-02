Inter, oltre ai nerazzurri la famiglia Zhang avrebbe deciso di mettere in vendita anche lo Jiangsu Suning. Scopriamo tutti i dettagli

Non soltanto l’Inter, anche lo Jiangsu Suning sarebbe in vendita per volontà della stessa famiglia Zhang, secondo quanto riferito dal ‘Titan’. Dopo il successo nel campionato cinese della passata stagione, adesso lo stesso club potrebbe finire in mano ad un’altra proprietà. Zhang, comunque, non ha la minima intenzione di ‘regalare’ i Campioni di Cina. Tuttavia, il tempo stringe dato che il 1° aprile ci sarà la prima partita ufficiale e la squadra non ha iniziato nemmeno il ritiro pre-stagionale (e nemmeno sa quando lo inizierà).

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, talento in pericolo | Assalto dalla Premier

LEGGI ANCHE>>> Aguero e il mercato dell’Inter bloccato | La situazione

Proprio per questo, il colosso cinese starebbe prendendo in considerazione l’idea di cedere il club e lasciare Nanchino. Proprio come nel caso dell’Inter, però, non sono chiuse le porte ad altri partner o ad eventuali nuove sponsorizzazioni che possano dare una grossa mano alle finanze della squadra.