Inter: l’ex giocatore e tifosissimo dei nerazzurri Nicola Berti ha parlato del derby contro il Milan e di un fattore che lo preoccupa

Nicola Berti, ospite del podcast ufficiale dell’Inter denominato ‘Kick Off’, ha parlato del derby di Milano finito 0-3 per i nerazzurri ma anche dei migliori in campo tra Lazio e Milan e del rischio che la ‘Beneamata’ corre tra Genoa e Parma:

“I migliori? Contro Lazio e Milan, Skriniar ha fatto due partite straordinarie. Tutti parlano di Romelu Lukaku, ma secondo me in queste partite Lautaro Martinez ha giocato meglio di lui: faceva pressing sui difensori, non mollava un attimo. In queste due partite sono stati loro due i giocatori che mi hanno sorpreso di più. Genoa e Parma? Queste due partite che abbiamo vinto potrebbero anche gasare e rilassare l’ambiente, cosa che non bisogna assolutamente fare. Ora siamo in una buona posizione, con quattro punti di vantaggio sul Milan, ma se ci rilassiamo possiamo perdere punti con chiunque”.