Le ultime news Inter mettono in evidenza l’aumento dei ricavi ma anche il problema Asia: ancora non versati nelle casse nerazzurre oltre 55 milioni di euro

Nonostante il delicato momento sul piano economico-finanziario (e non solo..) che sta vivendo, va registrato un aumento dei ricavi da parte dell’Inter. Stando alla relazione di ‘Inter Media and Communications’ al 31 dicembre 2020, riportata da ‘calcioefinanza.it’, in aumento del 25,7% (202,3 milioni) i ricavi da sponsor e diritti tv del 25,7%, di cui 52,2 milioni della prima voce (+36%); 24,7 milioni tra sponsor tecnico e di maglia e 9,3 da altre sponsorizzazioni. Gli sponsor asiatici contribuiscono per 18 milioni. Dai diritti tv, invece, arrivano ben 149,3 milioni, circa 27 in più rispetto al 2019.

Inter, ricavi in aumento: ‘problema’ Cina

Restando sui ricavi, il grosso problema riguarda la raccolta in Asia, nella fattispecie in Cina. I 55,7 milioni di euro raggranellati in Estremo Oriente negli ultimi tre anni, infatti, non sono ancora stati versati: 12,8 milioni del 2018/2019, 25,9 del 2019/2020 e 16,8 di questa ancora in corso.