Calciomercato Inter: i nerazzurri sono proiettati già verso l’estate che potrebbe significare addio per Arturo Vidal addirittura a zero

L’Inter sembra aver trovato la sua identità in campo, basti pensare alle prestazioni di Ivan Perisic e Christian Eriksen contro Lazio e Milan. Un giocatore che, però, sembra essere stato indietreggiato nelle gerarchie da Antonio Conte è Arturo Vidal, che in estate potrebbe lasciare i nerazzurri addirittura a zero.

Calciomercato Inter, Vidal via ma arriva Pulgar: l’agente è il fattore chiave

Arturo Vidal potrebbe lasciare presto l’Inter. Il rendimento del centrocampista cileno non sta convincendo Antonio Conte. Il rapporto con il tecnico leccese sembrerebbe incrinato e proprio per questo l’ex giocatore del Barcellona potrebbe lasciare a zero in estate (all’Inter andrebbe bene anche così pur di liberarsi dal suo pesante ingaggio che ammonta ad oltre 6 milioni annui fino al 2022 con opzione per un eventuale terza stagione in nerazzurro).

Al suo posto, potrebbe arrivare un altro cileno: il giocatore della Fiorentina Erick Pulgar. Anche lui centrocampista, piace pure all’Atletico Madrid di Diego Simeone. I viola, per lui, potrebbero arrivare a chiedere quasi 20 milioni di euro, ma un fattore potrebbe facilitare l’affare. Il suo agente, Fernando Felicevich, è lo stesso di Sanzhez e Vidal. Questo potrebbe aiutare in un’eventuale trattativa futura, dato che le parti sono decisamente in ottimi rapporti.