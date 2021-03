Le ultime news Serie A mettono in evidenza l’infortunio del bomber e di conseguenza la sua assenza nel match Parma-Inter di scena giovedì al Tardini

Emergenza Parma in attacco. Oltre a Gervinho, Zirkzee e Inglese, senza contare che Pellè non è ancora al meglio della condizione, giovedì contro l’Inter (e non solo) la squadra di D’Aversa dovrà fare a meno anche di Cornelius.

Cornelius salta Parma-Inter: D’Aversa verso la conferma del tridente anti-Spezia

Out nel riscaldamento pre-Spezia, come riporta il sito ufficiale degli emiliani “gli esami a cui si è sottoposto il bomber danese hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro“. Si tratta di una grave perdita per la formazione gialloblù, attualmente penultima in Serie A con soli 15 punti. Contro i nerazzurri dell’amico Conte, mister D’Aversa potrebbe dunque confermare il tridente d’attacco schierato contro lo Spezia. Tridente senza di fatto punte di ruolo, l’ex Karamoh e Mihaila ai lati dell’argentino Juan Brunetta.