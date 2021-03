Intervenuto a CMIT TV, Gigi Cagni ha elogiato ma soprattutto criticato il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni

Oggi Gigi Cagni è intervenuto in diretta alla Tv di Calciomercato.it. Il tecnico ha toccato diversi argomenti, tra questi Antonio Conte al quale ha riservato degli elogi ma soprattutto delle critiche. Per tutte le news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, Cagni a CMIT TV: “Da Conte mi aspettavo qualcosa di più. Per vincere la Champions chiederebbe…”

“Mi aspettavo potesse fare qualcosa di più in questo anno e mezzo – ha esordito Cagni riferendosi al tecnico dell’Inter – Lo scudetto è sempre merito di chi lo vince. Suning ha speso tanto e dà 12 milioni di euro a uno degli allenatori più grandi d’Europa, senza però che si sia avvicinato in due anni a vincere una Coppa. Avendo preso tutti i giocatori che lui ha voluto. Se vince lo scudetto, va dal Presidente e Marotta dicendo: ‘Voglio vincere la Champions e per riuscirci mi dovete prendere, questo, questo e questo’. Probabilmente tre o quattro giocatori del Real Madrid. A quel punto da presidente risponderei: ‘Io ti do 12 milioni all’anno, qualcosa dovrai fare anche tu’. Stiamo comunque parlando di uno tra gli allenatori più bravi in Europa, che in questi due anni poteva fare sicuramente di più”, ha concluso Cagni.