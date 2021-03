By

Inter: conferme da parte di InterSpac sul futuro dei nerazzurri che saranno gestiti molto probabilmente da un fondo di investimenti in futuro

L’Inter andrà ad un fondo. Parola di Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai e tra i protagonisti del progetto di azionariato popolare InterSpac che per mesi era stato accostato come possibile compratore del club nerazzurro. Le sue parole ai microfoni di ‘Repubblica’:

“Inter? Con buona probabilità andrà in mano ad un fondo di private equity. Certo, è possibile che Steven Zhang mantenga il controllo, almeno temporaneamente. Ma parte dei soldi verrebbero comunque da un fondo. Servono forze molto rilevanti, come i grandi fondi di investimento americani. O come il fondo sovrano saudita di cui sento parlare”.