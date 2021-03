Calciomercato Inter: buone notizie per i nerazzurri che vedranno uno dei calciatori più importanti della rosa di Conte rinnovare. I dettagli

Ottimo momento per l’Inter di Antonio Conte che dopo la sofferta quanto importante vittoria conquistata contro l’Atalanta rimane davanti a tutti in campionato (+6 sul Milan). In questo momento, come spiegato anche dal tecnico leccese, conta solo il presente. Tuttavia, la società nerazzurra pensa già al futuro: a tal proposito, Lautaro Martinez sembra ormai prossimo al rinnovo di contratto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Durante: “Lautaro rinnova. Ha ascoltato Crespo e Milito”

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Arrivano conferme in tal senso, con il centravanti sudamericano, in scadenza nel 2023, che non sembra avere alcuna intenzione di lasciare i nerazzurri. Secondo Sabatino Durante, noto agente e intermerdiario intervenuto a CM.IT TV, non ci sono dubbi che il Nazionale argentino rimarrà a Milano.

“Resta all’Inter, non va da nessuna parte. Anche le paturnie che aveva con il Barcellona che lo voleva sono scomparse. Anche perché gli spagnoli hanno problemi economici più importati di quelli dei nerazzurri. E’ una squadra che va ricostruita totalmente e Martinez cosa ci va a fare. Crespo e Milito Gli hanno suggerito di non andare a Barcellona. Il progetto dell’Inter ha un futuro più roseo di quello del club ‘Blaugrana’ e che ci va a fare là Martinez? Anche il ragazzo non ha nessuna intenzione di andare via e rinnoverà”.