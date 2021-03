Djorkaeff: ”Conte interista al 100%, Barella unico”

Djorkaeff: ”Conte interista al 100%, Barella unico”

A La Gazzetta dello Sport’, Youri Djorkaeff ha parlato dell’attuale Inter: “Mi piace, la squadra è forte e ha in panchina un signor allenatore. All’inizio facevo fatica a credere che Conte potesse capire l’interismo, oggi devo ricredermi: sta dando tutto e lo vedo coinvolto in tutto e per tutto, è interista al 100%. Chi mi ha impressionato di più in questa squadra? Lukaku senza dubbio ma anche Barella, un giocatore per certi versi unico che avrebbe giocato anche nella mia Inter” ha concluso.

