Torino-Inter, Nicola rischia senza difesa: tutto dipende dai tamponi

Torino-Inter, Nicola rischia senza difesa: tutto dipende dai tamponi

Come riferisce ‘La Stampa’, il Torino rischia grosso contro l’Inter senza difensori di ruolo. I tamponi saranno determinanti per capire chi potrà essere in campo nella delicata sfida dei granata contro l’Inter. La sconfitta di Crotone è un segnale d’allarme molto pericoloso che rischia di affondare definitivamente il Torino se le cose non dovessero mettersi sui binari giusti fin da subito. Nel terzetto difensivo hanno giocato Izzo, Lyanko e l’adattato Rodriguez, difesa che potrebbe essere proposta se Bremer e Nkoulou saranno ancora fermati dai tamponi. Stesso discorso anche per Buongiorno, Murru e Singo, mentre davanti si cerca disperatamente di riavere a disposizione Belotti. In vista dell’Inter, Nicola è più preoccupato dell’infermeria che del campo: è corsa contro il tempo per presentarsi nelle migliori condizioni possibili contro la capolista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio