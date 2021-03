Zanetti: “Da quando Conte è arrivato qui sta facendo un lavoro di grande crescita coi ragazzi”

Inter, l’ex giocatore e vice presidente Javier Zanetti è stato intervistato da ONTime Sports. Durante il lungo colloquio ha potuto toccare vari argomenti sia sul presente della squadra nerazzurra che sul suo passato nel club dai colori del cielo e della notte

INTER ZANETTI INTERVISTA/ L’emittente egiziana ONTime Sports, ha intervistato il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti. L’ex calciatore, ha esordito parlando della stagione in corso della formazione nerazzurra e ha dichiarato: “Da quando Conte è arrivato qui all’Inter sta facendo un lavoro di grande crescita coi ragazzi, credo che in questo momento siamo primi in classifica e il merito è loro e del loro lavoro“. Gli hanno fatto notare, che la Juventus è stata appena eliminata in Champions League e lui ha spiegato: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo concentrati sulla prossima partita contro il Torino e pensiamo solo alle nostre gare”. Un parere su Cristiano Ronaldo e lui ha detto: “Quando arrivano grandi campioni in Italia, alzano sicuramente il livello. Credo sia stato un bene vederlo arrivare in Italia“. Gli hanno domandato, riguardo le possibilità che la società nerazzurra possa prendere Messi e lui ha risposto: “Non lo possiamo dire. Messi è un giocatore del Barcellona, la sua carriera l’ha fatta tutta in quel club e credo che continuerà lì. Noi siamo concentrati sul gruppo di giocatori che abbiamo in rosa“. Domanda abbastanza scontata meglio il calciatore della squadra spagnola, o Diego Armando Maradona e Zanetti ha voluto essere diplomatico dicendo: “Non voglio fare paragoni, sono entrambi grandissimi campioni“. A proposito di giocatori argentini, gli hanno chiesto un parere sulla nazionale del suo paese e lui ha risposto: “Adesso è iniziato un nuovo percorso. Stiamo facendo bene, speriamo che la Nazionale argentina possa vincere un titolo importante. Vincere non è facile, bisogna sempre migliorare e farlo attraverso il lavoro“. Un parere sull’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku e il dirigenti ha dichiarato: “Un grandissimo attaccante ed è un ragazzo molto disponibile. Ma credo che non solo Lukaku, ma tutto il gruppo stia facendo molto bene da quando ha iniziato questo percorso“. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno domandato anche un’opinione sulla Champions League e sulla possibile vincitrice e lui ha detto: “Vincerla è sempre molto difficile, è una competizione molto complicata dove bisogna fare attenzione a tutti i dettagli. Sceglierne una è davvero complicato“. Non poteva mancare un parere su José Mourinho e l’indimenticabile ‘Triplete’ nerazzurro e il vice presidente ha ricordato: “Si è creata una famiglia, lui ci teneva molto a vincere e lo ha fatto con un grandissimo lavoro. Mourinho è un grande allenatore che ha portato l’Inter verso grandi successi. Mou? La sua passione, la sua personalità e la convinzione di potere arrivare a raggiungere obiettivi importanti”. Infine ultima domanda sul calciatore Salah e l’ex giocatore ha spiegato: “Grandissimo attaccante, al Liverpool sta facendo molto bene. Stiamo parlando di un grande campione“.