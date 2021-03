Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Gianluca Mancini, difensore della Roma nel mirino dei nerazzurri e della Juventus

Lo scorso febbraio vi abbiamo parlato di un possibile tentativo dell’Inter per Gianluca Mancini, difensore in forza alla Roma di fede nerazzurra. Oggi ‘La Repubblica’ conferma in parte il tutto, parlando di un interesse concreto da parte del club di viale della Liberazione così come della Juventus. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Mancini in salita: la ‘mossa’ della Roma

La Roma non intende però privarsi del classe ’96 nativo di Pontedera. Non solo, stando alla medesima fonte è pronta a blindarlo con un nuovo contratto. Il proprietario del club giallorosso, Dan Friedkin, avrebbe dato mandato al Manager Tiago Pinto di ritoccare l’accordo (in scadenza nel 2024) con il calciatore che attualmente guadagna 2 milioni a stagione.