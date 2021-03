Inter: Rolando Mandragora si è espresso sul match in programma domenica pomeriggio tra il Torino e i nerazzurri alquanto insidioso

Rolando Mandragora, ai microfoni di ‘Torino Channel’ ha parlato del match tra il Torino e l’Inter previsto domenica alle ore 15 allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’. Il calciatore dei ‘Granata’ ha spiegato che i suoi dovranno dare il massimo per fermare i nerazzurri capolisti in Serie A:

“Inter? Incontriamo una grande squadra, la prima in classifica che lotta per vincere lo scudetto. Incontreremo una squadra forte con un centrocampo fisico e tecnico, quindi dovremo mettere quel qualcosa in più per arginare il loro centrocampo e vincere più duelli possibili. Poi alla fine tireremo le somme”.