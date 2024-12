Applausi a scena aperta: Marotta piazza un altro super colpo a zero

L’ultima idea per la difesa dell’Inter porta a un super big in scadenza di contratto al termine della stagione. I dettagli

Campo ma non solo. In casa Inter il calciomercato rimane il tema caldo, capace di appassionare i tifosi e impegnare gli addetti ai lavori con mesi d’anticipo. La riapertura della sessione invernale è ormai imminente: parallelamente, però, si sta facendo largo una nuova suggestione a parametro zero per giugno 2025.

La difesa rimane il settore del campo sul quale Marotta e la dirigenza nerazzurra attueranno maggiori accorgimenti, tra gennaio e giugno. È evidente: questa Inter incassa troppo rispetto al passato, soprattutto in confronto all’ultima stagione nella quale gli uomini di Inzaghi hanno conquistato la seconda stella.

Bisognerà lavorare per tornare impenetrabili: 15 gol subiti in 14 apparizioni in campionato sono davvero tanti. Ecco perché il nome di Jakub Kiwior per il mese di gennaio, magari in prestito, potrebbe essere la soluzione ideale. Ma il gioiello dell’Arsenal è solo un palliativo, un’integrazione di quello che sembrerebbe essere l’idea a sorpresa coltivata dal presidente nerazzurro.

Marotta guarda comunque in Premier League e le sue attenzioni sono tutte rivolte ad una stella, da anni sulla cresta dell’onda del calcio inglese. Può arrivare a parametro zero nella Milano nerazzurra.

Stella dalla Premier: all’Inter gratis

Emergenza, o quasi, in difesa. È per tale ragione che Marotta per tagliare la testa al toro potrebbe pensare di fare all in su Virgil van Dijk, capitano del Liverpool in scadenza il 30 giugno 2025 con i ‘Reds’. Il colosso olandese, al momento, pare lontanissimo dal rinnovo.

La squadra di Arne Slot, prima sia in Premier League che in Champions League, starebbe pianificando una grande rivoluzione in vista dell’estate per ringiovanire e sfoltire la rosa: del nuovo corso potrebbe non far parte proprio van Dijk, ad oggi capitano e perno fondamentale al centro della retroguardia.

Il nazionale olandese compirà 34 anni il prossimo 8 luglio ed il suo stipendio da circa 13 milioni a stagione pesa non poco sulle finanze dei ‘Reds’. Van Dijk è però destinato a rimanere solo una suggestione per l’Inter. I motivi sono chiari: ha un’età molto avanzata e pretese economiche importanti, insomma Oaktree non darebbe certo il via libera al suo approdo ad Appiano.