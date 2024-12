Può andare via davvero, stavolta i tifosi dell’Inter sono in ansia

Un clamoroso colpo di scena, l’addio alla maglia nerazzurra è una possibilità concreta: tutti i dettagli

Una beffa cocente quella che l’Inter ha dovuto incassare alla BayArena. L’1-0 contro il Leverkusen di Xabi Alonso ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto per come è arrivato. La rete di Mukiele al 90′ è stata una doccia fredda. Ma il percorso europeo dei nerazzurri resta notevole, con 13 punti in 6 gare, a -2 dal Barcellona secondo.

Inzaghi ha intenzione di spingere i suoi in vista dell’imminente sfida del lunedì contro la Lazio: una gara che potrebbe, in caso di vittoria, mettere ulteriore pressione sull’Atalanta capolista come sul Napoli di Conte.

Senza contare che i campioni d’Italia in carica devono ancora recuperare la gara contro la Fiorentina, rimandata per il malore di Bove. Ad ogni modo, non c’è solo il campo ad intrattenere i tifosi: il calciomercato, già nel mese di gennaio, fornirà spunti notevoli per la rosa di Inzaghi.

In primis in difesa, reparto nel quale un corposo svecchiamento andrà fatto. Acerbi e Darmian rimarranno fino al 2026 ma, probabilmente, da comprimari. Marotta sta scegliendo il prossimo centrale. E l’attacco? Al momento, per numeri, in campionato è secondo solo a quello della stessa Atalanta.

L’Inter però in ottica futura programma un vero e proprio stravolgimento che potrebbe partire già a gennaio con l’addio di almeno uno tra Arnautovic e Correa. Si sta però facendo strada un’altra ipotesi che scatenerebbe, in negativo, la tifoseria.

Inter, ‘pericolo’ Psg per Thuram

Occhio dunque alle uscite ed in particolare a quella di Marcus Thuram che potrebbe concretizzarsi durante il calciomercato estivo. Impossibile pensare ad una partenza del figlio d’arte a stagione in corso: per l’estate 2025, però, qualcosa di grosso si starebbe già muovendo.

Il PSG avrebbe ormai deciso di puntare forte su Marcus, ritenendolo il profilo ideale per rimpiazzare degnamente Mbappe: da un nazionale francese all’altro. Ed i numeri dell’interista non possono non ingolosire il club di Al-Khelaifi, il quale in estate potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

Il 27enne nato a Parma è arrivato a quota 11 reti con 6 assist in 19 gare: numeri in linea con quanto di buono fatto un anno fa nella stagione d’esordio nella quale ha trascinato l’Inter allo Scudetto. Un’operazione, quella col PSG, che porterebbe ad una plusvalenza mostruosa visto che è arrivato a Milano da svincolato dopo l’esperienza al Borussia Monchengladbach.