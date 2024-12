“Inter pianifica grande mercato di gennaio”: il due per uno che non ti aspetti

Potrebbe esserci una grande sorpresa per l’Inter sul mercato di Gennaio. Un vecchio obiettivo potrebbe tornare nel mirino dei nerazzurri

Ancora quattro partite contro Lazio, Udinese, Como e Cagliari e il 2024 dell’Inter sarà concluso. Il nuovo anno comincerà subito con la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, in programma il 2 gennaio, data di inizio della sessione invernale di calciomercato.

Come per tutti i top club di Serie A anche sull’Inter non mancano indiscrezioni tra possibili nuovi arrivi e probabili cessioni. Quest’ultime potrebbe esserci in attacco qualora Arnautovic e Correa ricevessero proposte tali da convincerli a lasciare i nerazzurri con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza di contratto. Le gerarchie tra i due sono cambiate con l’argentino che ha superato il collega nelle scelte di Inzaghi dopo la prestazione di Verona, coincisa con il ritorno al gol in nerazzurro.

Sia Correa che Arnautovic sono stati sondati dal Galatasaray. Il club turco, primo con ampio margine in campionato, deve sostituire l’infortunato Icardi e cerca soluzioni low cost per colmare la lacuna almeno fino a fine stagione. Per Correa, inoltre, è tornata d’attualità l’ipotesi di un ritorno in patria al River Plate, prossimo rivale dell’Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club.

Inter, grandi manovre in attacco: ecco chi può arrivare con una cessione

Se l’Inter dovesse cedere almeno uno dei due attaccanti alla riapertura del mercato, non è escluso un nuovo arrivo nel reparto. Stando al portale TribalFootball, i nerazzurri continuano a monitorare la situazione di Federico Chiesa. L’ex Juve, di fatto, non è mai stato utilizzato da Slot nel Liverpool che sta dominando la Premier League e il girone di Champions League.

A causa degli infortuni, Chiesa ha giocato appena 78 minuti in stagione. Recentemente è tornato in campo con l’Under 21 dei Reds, segnando anche un gol nel match di International Cup contro i danesi del Nordsjaelland, una piccola soddisfazione in una prima parte di annata da dimenticare.

L’attaccante sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Slot con l’ambizione di avere più spazio d’ora in poi. Se Chiesa dovesse capire che l’allenatore del Liverpool non vuole puntare su di lui, non è escluso che possa chiedere la cessione immediata con l’Inter pronta a inserirsi con una possibile richiesta di prestito. Inter che ha approcciato con Chiesa già la scorsa estate dopoché Motta, appena arrivato sulla panchina della Juventus, ha subito comunicato alla dirigenza di non voler puntare su di lui.

TribalFootball conferma anche il grande interesse dell’Inter per David. A gennaio, con l’attaccante canadese in scadenza con il Lille, i nerazzurri proveranno ad intensificare i contatti con l’entourage di David per verificare la fattibilità di un affare che presenta costi elevati tra commissioni e richiesta di ingaggio. David chiede almeno 6 milioni di ingaggio, un cifra elevata per un attaccante che, qualora dovesse arrivare all’Inter, non ha la certezza della titolarità. La concorrenza di club di Premier League come Arsenal, Chelsea e Manchester United potrebbe inoltre complicare ulteriormente i piani dei nerazzurri.