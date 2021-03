Non solo l’Inter ma anche il Barcellona su Sven Botman, talento del Lille che potrebbe però finire dritto in Spagna. Le ultime

L’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato, al netto delle incertezze societarie, osserva i migliori talenti in giro per l’Europa. Tra i calciatori più interessanti accostati al club di Suning c’è anche Sven Botman, difensore olandese classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Lille in Ligue 1. Grande costanza di impiego e rendimento per il talentuoso centrale scuola Ajax che tra campionato e coppe ha giocato con grande continuità attirando inevitabilmente su di se anche l’attenzione di altri top club europei.

Calciomercato Inter, Koeman vuole Botman: le cifre

Botman piace all’Inter ed in particolare a Piero Ausilio ma sarebbe finito nel mirino anche di altre società come Liverpool o Real Madrid. La vera insidia per i nerazzurri arriva però dall’altra grande di Spagna. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ infatti Ronald Koeman avrebbe chiesto direttamente al neo presidente Joan Laporta l’arrivo del giovane centrale per il suo Barcellona del futuro.

Lo stesso portale iberico evidenzia come il prezzo di Botman si assesterebbe sui 25 milioni di euro per provare a strapparlo al Lille, che dal canto suo si coccola un talento che in breve tempo ha conquistato la Ligue 1. Il classe 2000 ha inoltre un contratto in essere fino al 2025.