Sconcerti: ”Milan anti-Inter? Deve preoccuparsi per la Champions”

A TMW Radio, Mario Sconcerti ha ‘retrocesso’ il Milan a semplice pretendente per la Champions e non per lo scudetto: “Credo che il Milan non possa più concorrere per lo scudetto, deve preoccuparsi più per il treno Champions che dell’Inter. Al momento la classifica dice che è l’anti-Inter ma credo che non possa più rientrare nella lotta per il titolo. Molto dirà anche lo scontro diretto contro il Napoli” ha concluso.

