Le velleità di scudetto dell’Inter passano inevitabilmente anche dallo straordinario rendimento di Romelu Lukaku che sta facendo registrare una stagione stellare. Il gigante belga è la punta di diamante della squadra di Antonio Conte e alcuni rumors intorno al suo nome iniziano già ad aleggiare dalle parti di San Siro. A fine stagione potrebbe infatti prendere corpo un vero e proprio valzer delle punte in Europa con calciatori di primissimo livello che potrebbero anche muoversi. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Icardi innesca un valzer di punte: mirino su Lukaku

Molto potrebbe dipendere dal futuro di Cristiano Ronaldo, deluso dall’eliminazione in Champions con la Juventus e voglioso anche di far ritorno al Real Madrid. Con l’eventuale addio di CR7 i bianconeri potrebbero tornare alla carica per Mauro Icardi, che dal canto suo è insofferente e desideroso di tornare in Italia. Sarebbe nel caso un affare da circa 40 milioni e a quel punto sarebbe il PSG a ritrovarsi senza attaccante per il prossimo anno.

Pochettino vorrebbe l’ex pupillo Harry Kane che però costa parecchio nelle idee della dirigenza degli ‘Spurs’ che non sembra affatto disposta a fare sconti. In questo quadro il Paris potrebbe quindi pensare di bussare alla porta dell’Inter proprio per Romelu Lukaku in sostituzione dell’ex nerazzurro Icardi. Ci vogliono però almeno 90 milioni per pensare di far vacillare l’Inter in merito al futuro del centravanti belga.