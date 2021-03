Ritorno all’Inter davvero possibile dopo una stagione importante in provincia. Parliamo di un giovane terzino che farebbe comodo anche in ottica liste

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter sarà chiamata a rinforzare la corsia mancina visto il molto probabile addio di Ashley Young. L’inglese è in scadenza di contratto a giugno e ad oggi non vi sono avvisaglie in ottica rinnovo. Oltre al solito Emerson Palmieri, come scritto da Interlive.it lo scorso 20 gennaio e confermato stamane da ‘Tuttosport’, la dirigenza nerazzurra tiene in forte considerazione pure il profilo di Federico Dimarco.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | UFFICIALE: positivi altri due giocatori e salta Inter-Sassuolo

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, top club su Agoume: le ultime

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno Dimarco: le contropartite per il Verona

Il Verona è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato sui 6 milioni di euro, pregustando poi una rivendita – sul cui incasso l’Inter vanta il 50% – a una cifra più alta. Tra i due club ci sarebbe però una sorta di gentlemen agreement che consentirebbe a Marotta e soci di riportare ad Appiano il classe ’97 che farebbe comodo anche in chiave liste essendo cresciuto nel vivaio interista. In tal senso, secondo il quotidiano torinese, le parti sarebbero già a colloquio per trovare un accordo. Possibile l’approdo a Verona di un altro ‘baby’ nerazzurro (sempre in prestito= come merce di scambio. A tal proposito si fanno i nomi di Pirola, ora al Monza e Agoume adesso allo Spezia. Come spiegato ieri da Interlive.it, quest’ultimo è el mirino di Bayern e altri top club.