Il Barcellona non molla: blitz per Wijnaldum

Stando ad AS, il Barcellona non ha nessuna intenzione di mollare Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool ingaggiabile a parametro zero. Dato vicinissimo all’Inter, l’inserimento dei catalani potrebbe costituire un problema significativo per il suo possibile trasferimento a Milano.

