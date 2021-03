Calciomercato Inter: sempre più vicino il rinnovo dell’attaccante nerazzurro Lautaro ma manca l’ultimo determinante tassello della trattativa

Dopo gli ultimi giorni che sono stati decisamente travagliati per l’Inter, giungono finalmente buone notizie: dopo Antonello, Ausilio e Baccin, anche Giuseppe Marotta è risultato negativo al Covid-19 e ieri ha lasciato l’ospedale ‘Humanitas’ al termine di alcune settimane per niente semplici. Adesso, con il ritorno dell’amministratore delegato nerazzurro, potrebbe chiudersi in fretta la trattativa riguardante il rinnovo di Lautaro Martinez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal Covid alle pressioni delle nazionali | Conte non ci sta

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: cifre e dettagli

Il ritorno di Beppe Marotta, secondo ‘Tuttosport’, è fondamentale per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino classe 1997 è in scadenza nel 2023 ma presto ci dovrebbe essere il prolungamento di contratto fino al 2024 con tanto di adeguamento in rialzo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affondo per Barella | Cash e scambio

L’accordo è stato già trovato a fine gennaio sulla base di 4,5 milioni di euro annui più bonus e, soprattutto, secondo la testata italiana verrà cancellata la clausola rescissoria pari a 111 milioni. L’agente dell’ex Racing, Beto Yaque, in questi giorni è a Milano dove ha già incontrato Piero Ausilio e Javier Zanetti. Il tassello mancante per definire l’affare sarà l’incontro con Marotta e poi, successivamente, verrà il momento della firma. A un anno dalle tentazioni del Barcellona, chi avrebbe potuto prevedere un lieto fine del genere?