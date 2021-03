Calciomercato Inter: un intreccio di mercatto davvero clamoroso penalizzerebbe i nerazzurri in vista della sessione stiva. Tutti i dettagli

Nonostante le difficoltà economico-societarie di Suning, l’Inter pensa alla sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno già iniziato a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparati: Wijnaldum e De Paul, però, che piacciono entrambi ad Antonio Conte e colleghi, sarebbero protagonisti di un intreccio di mercato che sfavorirebbe proprio la ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Wijnaldum a De Paul: il clamoroso ‘intreccio beffa’

Dall’Inghilterra non giungono buone notizie di mercato. Secondo il ‘Sunday Times’, infatti, il Barcellona avrebbe trovato l’intesa con Georginio Wijnaldum in vista della prossima stagione. Il calciatore olandese, che lascerà il Liverpool a parametro zero in estate, piace anche all’Inter. Decisivo per la scelta del giocatore sarebbe stato l’attuale tecnico dei ‘Blaugrana’ Ronald Koeman.

L’ex ct della Nazionale olandese, che conosce bene il centrocampista classe 1990, lo voleva con sé in Catalogna già la scorsa estate. Ma non è finita qui. Sempre secondo il giornale inglese, Rodrigo De Paul andrebbe a sostituire proprio Wijnaldum per volontà del tecnico dei ‘Reds’ Jurgen Klopp; si prospetta all’orizzonte un intreccio davvero clamoroso. E l’Inter? I nerazzurri, come spiegato più volte, sono bloccati al momento sul mercato. Marotta e soci, quindi, possono soltanto aspettare che qualcosa cambi da qui ai prossimi mesi.