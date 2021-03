Stefano Sensi proprio non riesce a ritrovare posto all’interno dello scacchiere di Conte, alla luce anche dei tanti infortuni. In estate potrebbe prendere forma uno scambio

Solo 10 presenze in questa Serie A per Stefano Sensi, ormai lontano parente del calciatore che incantò nei primi due mesi della sua avventura all’Inter. L’ex centrocampista del Sassuolo dallo scorso anno ha incontrato diverse problematiche di natura fisica, che ne hanno troncato la crescita, limitando naturalmente l’impiego in campo da parte di Antonio Conte che ad oggi non sembra più convinto di inserire nelle rotazioni il ragazzo. In campionato Sensi non gioca dai 10 minuti finali della sfida contro il Benevento dello scorso 30 gennaio e complessivamente la mediana ha trovato altri equilibri senza di lui. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sensi può partire: idea di scambio con l’Atalanta

Alla luce delle problematiche attuali, Sensi potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione, anche in prestito. Una idea può essere rappresentata dall’Atalanta, che vanta eccellenti rapporti con il suo agente Beppe Riso. Nel caso specifico il club meneghino potrebbe offrire agli orobici uno scambio di prestiti secco con Malinovskyi, profilo molto gradito alla dirigenza e allo stesso Conte.

Il trequartista ucraino non sta giocando con la continuità immaginata alla vigilia di questa sua seconda annata di Serie A, alla luce anche della folta concorrenza nel reparto offensivo. Alla luce di questo potrebbe anche salutare l’Atalanta per la gioia del tecnico interista che ne apprezza la duttilità e le qualità tecniche utili anche nel suo 3-5-2.