Inter: le parole dell’ex nerazzurro Nicolas Burdisso su Antonio Conte e sulla retroguardia titolare della ‘Beneamata’. Tutti i dettagli

Nicolas Burdisso, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, si è espresso sul tecnico Antonio Conte ma anche sull’attuale trio difensivo dei nerazzurri che, secondo l’ex calciatore della ‘Beneamata’, è veramente di altissima qualità:

LEGGI ANCHE>>> Inter, ritorno agli allenamenti e situazione nazionali | Il punto della situazione

“Skriniar, Bastoni e de Vrij? E’ un tris perfetto, si completano. Conte? La gestione del gruppo è una delle sue forze: se c’è un problema, lo trasforma in motivazione. Proprio come faceva Mourinho: in questo sono simili. Mi auguro possa far bene all’Inter per tanti anni”.