Inter: dalla situazione Covid agli allenamenti ripresi fino alla sosta nazionali. Facciamo il punto della situazione in casa nerazzurra

Dopo qualche giorno di paura per un possibile focolaio, il sole torna a splendere in quel di Appiano Gentile. Sono risultati infatti negativi i tamponi effettuati sui giocatori dell'Inter nella giornata di ieri – solo un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra. Buone notizie quindi per Antonio Conte, dato che sono stati ripresi gli allenamenti alla pinetina. L'obiettivo è quello di rimettere in moto le gambe in vista dell'impegno di Serie A contro il Bologna che avrà luogo al termine della sosta delle nazionali.

Inter, tamponi e allenamenti ok, nazionali un po’ meno: chi parte

Come detto, sono ripartiti gli allenamenti per l’Inter dopo l’ultimo giro di tamponi risultato negativo per tutti. Non tutto è oro ciò che luccica, però. Ben sette giocatori, infatti, hanno lasciato Milano per andare a giocare nelle rispettive nazionali: Lukaku (Belgio), Perisic, Brozovic (Croazia), Eriksen (Danimarca), Skriniar (Slovacchia), Hakimi (Marocco) e Radu (Romania).

Non è stato ancora dato il via libera definitivo a Bastoni, Sensi e Barella, ma anche loro molto probabilmente raggiungeranno la selezione del ct Mancini per i match contro Bulgaria e Lituania. Situazione complicata, soprattutto se si pensa a quanto emanato la scorsa settimana dall’Ats. Con il rischio focolaio scongiurato, adesso per i nerazzurri il timore è quello di perdere alcuni giocatori che, per il finale di stagione, saranno senza alcun dubbio fondamentali. Chissà quanto saranno contenti a Milano in questo momento…