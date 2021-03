Inter: il ct della Danimarca ha parlato con soddisfazione di Christian Eriksen che giocherà con la nazionale in tre importantissime partite

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato di Christian Eriksen che si aggregherà alla Nazionale danese dopo l’ok di partire arrivato da parte dell’Ats di Milano. Le sue parole:

“Eriksen? Ha fatto tutto il possibile per esserci ed è davvero felice di poter partecipare a queste gare. Il suo ruolo? Christian è fondamentale nel creare occasioni da gol, in situazioni standard e sui calci piazzati. La squadra non è solo Christian, ma per noi è una pedina davvero importante”.