Inter: dopo aver raggiunto la nazionale anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic si sono sottoposti al tampone anti Covid. I risultati

Dopo il timore focolaio sventato e la conseguente partenza di sette giocatori che hanno raggiunto le loro rispettive nazionali, aspettando l’ok dell’Ats per Barella, Sensi e Bastoni, è stata una giornata impegnativa per la nazionale croata.

Brozovic e Perisic si sono sottoposti al tampone anti Covid-19 alla vigilia del match contro la Slovenia risultando entrambi, come il resto dei giocatori e del gruppo squadra, negativi. Così adesso saranno a disposizione del tecnico Zlatko Dalic per le prime tre sfide valide per le qualificazioni dei Mondiali in Qatar del 2022.