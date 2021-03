Inter: ennesimo elogio arrivato per Romelu Lukaku che tanto bene sta facendo in nerazzurro e nella Nazionale belga. Tutti i dettagli

L’ex calciatore del Genk, Marvin Ogunjimi, ai microfoni di ‘Eleven Sports’ ha dato la sua opinione su Romelu Lukaku, suo connazionale che all’Inter sta passando il miglior momento della sua carriera. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

“Lukaku? Mi ha sempre convinto, per me è il miglior attaccante belga di tutti i tempi. Si può solo avere rispetto per lui. E’ stato criticato molto dai media perché non riusciva a controllare bene il pallone. Ma sono ormai 5-6 anni che segna più di quindici gol a stagione, quindi penso sia sbagliato criticare un giocatore del genere. Sono contento per lui e per quello che sta dimostrando in campo”.