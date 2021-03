Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano un investimento che piace anche a Conte di circa trenta milioni di euro in vista dell’estate

Mentre continua la lotta scudetto, con l’Inter largamente davanti a tutti in campionato, i nerazzurri riflettono anche sui colpi da sferrare in estate. La ‘Beneamata’, in attacco, avrebbe già individuato il colpo giusto per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: si tratta di Luis Muriel, in forze all’Atalanta, che piace anche al Barcellona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, per Muriel occhio al Barcellona (e servono 30 milioni)

L’Inter vuole Luis Muriel. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, che conferma quanto riportato da noi di Interlive alcuni mesi fa, i nerazzurri hanno individuato il profilo migliore possibile per rinforzare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. Dietro a questo scenario ci sarebbe Antonio Conte che stravede per il centravanti colombiano da tanto tempo. L’ex Udinese, poi, sarebbe perfetto anche come ‘panchinaro’ di lusso: la scorsa stagione, infatti, più del 60% dei gol segnati, li ha bucati in rete da subentrato. Quest’anno in Serie A è a quota 16 dietro soltanto a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Si tratterebbe quindi di un rinforzo con i fiocchi, anche se vanno puntualizzate due cose: la prima, su di lui c’è anche il Barcellona che di certo, dopo le ultime difficili stagioni, vorrà rinforza la squadra al meglio. La seconda, la più importante: l’Atalanta per il centravanti sudamericano chiede almeno circa 30 milioni di euro. Attualmente ha un contratto che lo lega alla ‘Dea’ fino al 2023, anche se il rapporto tra le famiglie Zhang e Percassi potrebbero aiutare ad unire tutti i pezzi di un puzzle sicuramente intrigante.