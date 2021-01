Alexis Sanchez potrebbe partire al termine della stagione, a prescindere dal destino di Conte. Al suo posto sogno dall’Atalanta

Appena due reti in 15 apparizioni stagionali tra campionato e Champions per Alexis Sanchez che non sta ricalcando quanto di ottimo fatto vedere nella seconda metà della passata stagione. Il cileno infatti dopo i primi mesi complicati divenne un calciatore molto importante per le rotazioni di Conte, soprattutto nella cavalcata Europa League che portò alla finale. In questa stagione però le cose non stanno andando come sperato e il rigore fallito a Genova contro la Sampdoria resta la macchia più grave della sua avventura interista. A fine annata la dirigenza nerazzurra andrà inoltre a fare valutazioni sul suo futuro provando ad arrivare ad un nuovo attaccante. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sanchez in lista di sbarco: sogno Muriel

L’Inter proverà a liberarsi di Sanchez, e del suo pesantissimo ingaggio da circa 7 milioni di euro, a fine stagione anche in caso di permanenza eventuale di Antonio Conte alla guida della truppa nerazzurra.

Il club di Suning spera in una proposta da Stati Uniti, Arabia o Qatar per il cileno ex Manchester United che potrebbe anche essere ceduto a parametro zero per sbarazzarsi del pesantissimo stipendio: così facendo libererebbe posto ad un nuovo ingresso importante. L’erede di Sanchez nel caso potrebbe essere Luis Muriel ma l’Atalanta spara alto e chiede almeno 30 milioni di euro.