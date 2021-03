L’Inter osserva con attenzione il mercato dei futuri parametri zero. Doppia idea olandese ma il Barcellona è pronto al maxi affare

Alla luce anche dell’attuale crisi finanziaria, dovuta in larga parte alla pandemia globale, l’Inter, così come tanti altri top club europei, guarderà con attenzione al mercato dei futuri svincolati. Sono infatti parecchi i top player in scadenza contrattuale a giugno 2021 che ad oggi non hanno ancora rinnovato il proprio accordo, e che dunque diventeranno presto appetibili a costi molto contenuti. Nello specifico la società di Suning negli ultimi mesi sembra aver spostato il tiro soprattutto su Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese di proprietà del Liverpool, ormai al capolinea della sua avventura con i ‘Reds’. Destino simile anche per Memphis Depay, attaccante in uscita dal Lione, accostato di recente a diversi club italiani, tra cui proprio l’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘colpo’ Inter: 80 milioni e firma fino al 2024

LEGGI ANCHE >>> Inter, i valori di mercato della Serie A | Barella e Skrinair salgono, Vidal e Sensi scendono

Calciomercato, niente Inter per gli olandesi: doppio addio verso Barcellona

Depay e Wijnaldum, nel mirino anche della Juventus sono dunque due dei futuri parametri zero più interessanti del panorama europeo, ma in netto vantaggio sull’Inter c’è il Barcellona di Ronald Koeman. L’allenatore olandese, oltre ad esserne connazionale, ha allenato entrambi nel corso della sua militanza sulla panchina della selezione oranje e potrebbe così favorire un doppio approdo in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto improvviso | Scambio shock con la Juve

Il Barça è infatti pronto a piazzare un doppio colpo di lusso a parametro zero mettendo sul piatto 58 milioni di euro totali per gli stipendi, con un accordo da 7 milioni netti a stagione fino al 2025 per Wijnaldum, e 6 all’anno fino al 2026 per Depay.