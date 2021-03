Inter: bilancio in rosso per Suning e perdite che si aggirano attorno ai 300 milioni di euro, ma il vero problema è un altro. I dettagli

Non il miglior anno dal punto di vista finanziario per Suning e, di conseguenza, per l’Inter. Come confermato dal Cda di ieri, infatti, hanno il bilancio in rosso pur avendo contenuto i danni. Il vero problema è un altro, però, lo riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. La famiglia Zhang deve infatti risolvere la questione liquidità del club nerazzurro. Il colosso cinese, dopo aver aggiunto oltre 400 milioni di euro nelle casse della ‘Beneamata’, si è ‘limitata’ a convertire, a partire dalla stagione 2018/19, i vecchi finanziamenti in equity.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, a Londra con Sarri | 50 milioni per la stella di Conte

In seguito, è stato sottoscritto il secondo bond da 375 milioni. L’emergenza Covid-19, considerando anche lo sforzo economico dovuto a vari colpi di mercato messi a segno in precedenza, ha fatto il resto. Soltanto nel 2019/20, infatti, il club ha perso oltre 100 milioni. Al 30 giugno 2020, l’indebitamento finanziario netto arriva fino a 323 milioni di euro.