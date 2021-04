Martinez: il calciatore sostituisce i suoi agenti? La smentita dell’interessato su Instagram

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez smentisce categoricamente, tramite il suo profilo Instagram, la notizia che informava della sua intenzione di sostituire i suoi due agenti Beto Yaque e Rolando Zarate con sua moglie Augustina Gandolfo e suo padre

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez torna al centro degli intrecci di mercato, questa volta non perché c’è come al solito qualche squadra interessata a lui, ma per questioni che riguardano i suoi agenti Beto Yaque e Rolando Zarate. Proprio in queste ore è giunta voce che il calciatore avesse deciso di sostituire i suoi due storici rappresentanti, con la moglie Augustina Gandolfo e con suo padre. Proprio come fece il suo illustre predecessore in nerazzurro e ora al Psg Mauro Icardi, che decise di farsi rappresentare dalla moglie Wanda Nara. Questa indiscrezione però, non solo sembra non avere alcun fondamento, ma è stata smentita in maniera inequivocabile dal giocatore stesso, che probabilmente non l’ha presa nemmeno bene. Questa la sua risposta tramite il suo profilo Instagram: “Ma che stanno dicendo ragazzi? Bugia 100%“, con tanto di screen della notizia sul web. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno e addio | Scambio alla pari

Probabilmente un simpatico, per usare un eufemismo, pesce d’aprile, di cui però l’attaccante nerazzurro non aveva francamente bisogno. I tifosi della ‘Beneamata’, si augurano che da qui alla fine del campionato l’attaccante riesca a rimanere concentrato solo sulle vicende riguardanti il terreno di gioco, per evitare cali di concentrazione e rendimento, come è avvenuto lo scorso anno, dopo le voci di mercato riguardanti l’interessamento del Barcellona.