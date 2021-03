Al termine dell’attuale stagione l’Inter si ritroverà nuovamente con la grana Dalbert da risolvere. Il terzino brasiliano potrebbe diventare pedina di scambio

A fine stagione la dirigenza dell’Inter dovrà lavorare nuovamente sui calciatori di rientro dai rispettivi prestiti. Tra questi c’è la grana legata a Dalbert, terzino sinistro brasiliano con un passato anche alla Fiorentina, che non dovrebbe restare al Rennes, club al quale si è trasferito la scorsa estate. In Francia le cose non stanno andando particolarmente bene al mancino verdeoro che tra tutte le competizioni ha raccolto appena 13 apparizioni totali senza quasi mai impressionare, e finendo in breve tempo ai margini delle scelte del tecnico dei transalpini. Non sarà quindi semplice trovare una destinazione giusta per Dalbert che potrebbe essere impiegato come pedina di scambio. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ora è UFFICIALE | Addio a fine stagione

LEGGI ANCHE >>> Inter, no alla cessione di maggioranza | Tra prestiti e debiti, l’obiettivo di Suning

Calciomercato Inter, Dalbert in uscita: pronto lo scambio

Al rientro dal prestito in Ligue 1, l’Inter potrebbe provare a piazzare Dalbert in uno scambio per arrivare ad un nuovo terzino sinistro. Nello specifico i nerazzurri di Marotta potrebbero provare ad imbastire un affare con il Siviglia in cambio di Marcos Acuna.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

Nello specifico si tratterebbe di uno scambio da circa 15 milioni di euro complessivi con l’argentino che piaceva già ai tempi dello Sporting CP. In Spagna il laterale sudamericano ha reso al di sotto delle attese anche per diversi infortuni, ma resta un calciatore di affidamento, che alla corte di Conte potrebbe far bene.