Calciomercato Inter: nuovo nome per l’attacco in vista della prossima stagione. Il possibile rinforzo e il prezzo shock del cartellino

L'Inter, che con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ha in squadra una delle coppie più prolifiche e in forma di tutta Europa, senza dimenticare l'attuale Alexis Sanchez, è alla ricerca di un quarto centravanti di ottimo livello. Dopo i deludenti Esposito e Pinamonti, infatti, la 'Beneamata' punta un nuovo profilo in grado di fare la differenza anche in assenza dei titolarissimi: Moise Kean è fra questi.

Calciomercato Inter, Kean ha detto sì al Psg (e ci vogliono 50 milioni)

Moise Kean piace all’Inter. Il giocatore dell’Everton in prestito al Psg, che in questa stagione sta facendo molto bene sotto la guida tecnica di Mauricio Pochettino, è tra i nomi nella lista dei nerazzurri per completare il reparto attaccanti in vista della prossima stagione in cui avere una freccia in più al proprio arco potrebbe essere determinante.

Secondo Luca Momblano, però, l’affare è tutto tranne che semplice. Il giornalista spiega che Kean “ha detto sì al PSG, ma l’Everton chiede 50 milioni per cartellino“. In più, la situazione di Suning, che ha imposto un veto sul mercato da gennaio, non aiuta di certo nella riuscita di grandi operazioni di mercato.