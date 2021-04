Inter: Suning senza sosta per cercare il nuovo sponsor di maglia dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Affare da 35 milioni di euro

Dopo l’addio ufficiale di Pirelli, con il main sponsor italiano che è stato sulle maglie dell’Inter per oltre 25 anni, i nerazzurri sono alla ricerca di un erede all’altezza per il futuro della ‘Beneamata’. In tal senso, si sta muovendo Suning in maniera importante. C’è già stato infatti un summit tra Seuns-Sik Choi, presidente generale di Samsung Electronics, e Zhang Jindong che fa pensare ad un vero e proprio rilancio della multinazionale sudcoreana.

La famiglia Zhang ha intenzione di trovare una partnership in grado di portare almeno 30-35 milioni di euro a stagione nelle casse del ‘Biscione’. Proprio per questo, l’incontro fra i due numeri uno di Samsung e Suning fa pensare ad un primo passo verso l’accordo di sponsorizzazione fra le parti.