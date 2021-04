Sergio Aguero ha già annunciato il suo addio al Manchester City. All’orizzonte anche l’ipotesi Inter le il suo futuro: cifre e ostacoli

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale congiunto tra Sergio Aguero e il Manchester City in merito alla conclusione del rapporto tra l’attaccante argentino e il club britannico, che si separeranno a fine giugno dopo 10 anni. Una lunga militanza che ha portato il bomber albiceleste nella storia dei ‘Citizens’, nonostante un’ultima stagione con più ombre che luci. I tanti problemi fisici ne hanno limitato l’utilizzo da parte di Pep Guardiola in questa sua ultima annata inglese, con appena 3 reti in appena 14 presenze complessive con il City. Numeri in netto calo che Aguero spera di risollevare con la sua prossima avventura. In Spagna c’è forte il Barcellona dell’amico Leo Messi, mentre in Italia oltre alla candidatura della Juventus, spunta anche quella dell’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, proposto Aguero: cifre e ostacoli

Aguero sarebbe stato proposto alle big di Serie A, tra cui anche all’Inter. Ma l’operazione sarebbe comunque costosissima anche se arriverebbe a parametro zero dopo la fine del contratto con il Manchester.

Il bomber argentino vorrebbe almeno un biennale da 10 milioni di euro netti, circa 32 lordi sfruttando decreto crescita. Cifra elevatissima per un calciatore di 32 anni che peraltro negli ultimi due anni ha manifestato seri problemi fisici, ed una condizione in calando rispetto al recente passato.