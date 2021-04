Paganin: “Appena l’Inter ha fatto l’Inter la differenza è venuta fuori”

Inter, l’ex difensore Antonio Paganin è stato intervistato per avere un parere su Bologna-Inter e sulla lotta scudetto. L’ex calciatore ritiene ormai chiusa la questione a favore della squadra nerazzurra

INTER ANTONIO PAGANIN INTERVISTA/ L’ex difensore Antonio Paganin, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per avere un’opinione su Bologna-Inter e sul campionato italiano. Queste le sue dichiarazioni: “Passeggiata verso il titolo per i nerazzurri? Penso di sì. Ho sempre detto della forza dell’Inter. All’inizio ha stentato, dovuto alla ripresa di un campionato così ravvicinato. Appena i valori si sono assestati, ha fatto capire che merita di vincere il campionato. Tutto è frutto di una programmazione scientifica. I risultati sono arrivati, quindi merito alla società e a Conte, che ha scelto i giocatori per arrivare all’obiettivo“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, serve una cessione | Addio da 70 milioni

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, 32 milioni lordi | Top player rifiutato

Gli hanno domandato, se la lotta per lo scudetto si può definire terminata e lui ha risposto: “È solo il Milan che ha tenuto in vita tutto, ma appena l’Inter ha fatto l’Inter la differenza è venuta fuori. Appena ha preso la sua strada, i valori di tutte sono venute fuori. Le altre non erano in grado di tenere il ritmo“. Gli hanno chiesto qual è stata la partita chiave che ha dato il via alla fuga e lui ha detto: “La partita col Napoli vinta quando non meritava di vincere e quella contro l’Atalanta dove ha faticato tanto”.