Opportunità dalla Premier: Yerry Mina per sostituire Kolarov

Come riferisce il The Sun, potrebbe sbucare un’opportunità per l’Inter: il difensore colombiano dell’Everton, Yerry Mina, vorrebbe trasferirsi in Italia dopo aver giocato nella Liga e in Premier League. Carlo Ancelotti lo manderebbe in Italia per completare la sua formazione calcistica e in casa Inter ci pensano per completare il reparto: sarebbe un piano B nel caso in cui non dovesse arrivare Koulibaly, designato numero uno.

