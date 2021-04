Scippo Calhanoglu, anche la Juventus sfida l’Inter per il turco

Scippo Calhanoglu, anche la Juventus sfida l’Inter per il turco

Hakan Calhanoglu continua a far discutere in ottica mercato. Oltre all’Inter, anche la Juventus sembra orientata ad intromettersi per prendere il turco a costo zero. In scadenza a giugno e alle prese con un difficile rinnovo di contratto, il trequartista del Milan attira particolarmente le big della Serie A a prezzi anche ‘contenuti’: Calhanoglu, infatti, chiede circa 5 milioni per i prossimi 4 anni (40 lordi totali) cifre alla portata di Inter e Juventus. Nelle ultime ore si registrano anche gli interessamenti di Arsenal e Chelsea.