Sono almeno due i dubbi di Conte in merito alla formazione da opporre oggi al Sassuolo, nel recupero della 28esima giornata di Serie A. Il tecnico punta ad allungare a +11 il divario dal Milan, sicure le assenze di Bastoni e Brozovic entrambi squalificati: per sostituire il difensore è ballottaggio tra Darmian e Ranocchia con il primo favorito. L’ex Parma potrebbe anche venir schierato sul centro-destra, con Skriniar spostato a sinistra; Barella chiamato invece a rimpiazzare Brozovic, agendo al centro della mediana come accaduto nella gara d’andata, con Gagliardini ed Eriksen ai suoi lati. Davanti Lukaku e uno tra Lautaro Martinez e Sanchez. In ascesa le quotazioni del cileno, ma per ora l’argentino rimane in pole. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI. Sponda neroverde, De Zerbi ha in pratica mezza squadra fuori tra covizzati o presunti tali e infortunati. Raspadori verso la conferma in attacco, alle sue spalle il terzetto composto da Traore, Djuricic e Boga.

Probabili formazioni Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Lopez; Traoré, Djuricic, Haraslin; Raspadori. All.: De Zerbi

Arbitro: Irrati di Pistoia