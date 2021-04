Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima di Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata del campionato di Serie A

Da poco guarito dal Covid, l’Ad dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto a ‘Dazn’ prima del match col Sassuolo, recupero della 28esima di Serie A. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

“Come sto? In ripresa, dopo essere uscito da una situazione pesante in cui ho potuto constatare il grande valore dell’apparato sanitario, in particolare di quello lombardo – le parole di Marotta – E’ stata una esperienza che ti insegna. I contatti con tutta la società sono stati continui, ho avuto modo di seguire tutto e non posso che essere lusingato da quello che è successo. Cosa ho detto a Conte e alla squadra al ritorno? Gli ho fatto i complimenti, ancora una volta si è dimostrato un leader, un grande allenatore, un allenatore vincente anche se mancano ancora tanti punti. Siamo la lepre che corre”, ha concluso il CEO nerazzurro.