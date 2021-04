Interlive.it ha parlato in esclusiva con Martin Hrdlicka, agente di Lukas Provod che in Repubblica ceca hanno accostato all’Inter

“Come tutti i giocatori della Repubblica Ceca, anche lui sogna di giocare in Serie A o in un altro dei massimi campionati europei come Liga, Premier e Bundesliga”. Così Martin Hrdlicka, agente di Lukas Provod, in esclusiva al microfono di Interlive.it. Nei giorni scorsi il tuttofare dello Slavia Praga, dal centrocampista all’esterno fino al trequartista, è stato accostato in Patria anche al club nerazzurro, che sappiamo essere alla ricerca di rinforzi – meglio se low cost – per la prossima stagione.

Provod è nel giro della Nazionale ceca di Silhavy e sta disputando forse la stagione migliore della sua carriera, 5 i gol messi a segno e ben 9 gli assist forniti ai suoi compagni: “E’ un giocatore incredibile, molto veloce e molto forte fisicamente (è alto 1,89m – ndr)“, ha sottolineato Hrdlicka a Interlive.it. In conclusione il procuratore del classe ’96, con un passato nel Viktoria Plzen e che giocò contro i nerazzurri di Conte l’anno scorso in Champions League al ‘Meazza’ (entrò nei 5′ finali), ha svelato di essere stato “contattato da club inglesi, tedeschi e italiani”, non però dall’Inter: “Mai parlato coi nerazzurri“.