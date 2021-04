La permanenza a Milano di Aleksandar Kolarov dovrebbe interrompersi già al termine dell’attuale stagione. Al suo posto un ex interista

Non solo note positive nella straordinaria stagione dell’Inter, che a fine anno dovrà anche fare i conti con alcuni calciatori che hanno reso al di sotto delle aspettative. Tra questi certamente Aleksandar Kolarov, difensore serbo prelevato lo scorso anno a parametro zero dalla Roma con l’intento di offrire a Conte un calciatore esperto di piede mancino ed abile anche nella costruzione dal basso per ricoprire la posizione di centrale di sinistra dello scacchiere a tre. Dopo qualche brutta prova ad inizio stagione il tecnico salentino ha ben presto deciso di navigare verso altri lidi, consolidando come titolarissima la difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Contemporaneamente non sono mancati anche i problemi fisici per Kolarov che è così finito molto indietro nelle gerarchie. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Kolarov già ai saluti: proposta l’ex Jesus

A fine annata quindi potrebbe già concludersi l’avventura interista di Kolarov, in scadenza peraltro a giugno, con l’Inter che nel caso dovrebbe andare poi a puntellare il reparto con un nuovo elemento da regalare a Conte. Nello specifico agenti e intermediari potrebbero provare a offrire al club meneghino difensori mancini per la difesa a tre: requisito fondamentale per poter entrare nel pacchetto a disposizione di Conte.

In questo contesto occhio all’ex Juan Jesus, brasiliano in scadenza con la Roma che ha vissuto una stagione da comprimario con appena 10 apparizioni totali tra coppa e campionato. L’Inter dal canto suo però difficilmente lo riprenderebbe.