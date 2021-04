Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato l’Inter rischia concretamente di perdere uno dei suoi titolarissimi, vale a dire Stefan de Vrij. Ecco i dettagli

Stefan de Vrij è tornato titolare contro il Sassuolo dopo la guarigione dal Covid. L’olandese ha palesato poca brillantezza, commettendo probabilmente fallo da rigore su Raspadori, trattenuto per la maglia a centro area. La prova opaca, comunque, non gli toglie certo il ruolo da intoccabile nello scacchiere di Antonio Conte. L’ex Lazio era e rimane uno dei punti fermi, dei titolarissimi della squadra nerazzurra con la vittoria di ieri a +11 sul Milan secondo e quindi davvero vicino al diciannovesimo scudetto della sua storia, il primo e forse anche l’ultimo per lui all’Inter. Già perché il ‘Corriere dello Sport’ parla di un possibile addio entro il prossimo 30 giugno, di sua eventuale cessione per mettere un po’ in ordine il bilancio. Al momento ci sono già tre potenziali acquirenti: Psg, Liverpool e Manchester City. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, de Vrij può fruttare una grossa plusvalenza: occhio al Psg

L’Inter ha già un accordo di massima per il rinnovo del contratto di de Vrij fino a giugno 2024, con annesso aumento di stipendio fino a 4,5-5 milioni, insomma ad altezza Lautaro. Questo però non significa che sia del tutto incedibile, anzi proprio per questioni economiche Marotta e soci potrebbero essere costretti a rinunciare al classe ’92, anche perché con lui si otterrebbe sicuramente una grossa plusvalenza dato che è arrivato a costo zero. Delle tre società che lo puntano potremmo mettere in pole il Paris Saint-Germain, se non altro per gli ottimi rapporti che intercorrono tra il Ds dei parigini Leonardo e l’agente del 29enne Mino Raiola. Viceversa quelli tra quest’ultimo e il City di Guardiola… Raiola e Leonardo potrebbero in sostanza giungere presto a un accordo, con de Vrij che farebbe senz’altro comodo alla formazione guidata da Pochettino.

Per concludere, l’Inter potrebbe dire sì alla cessione del numero 6, che di certo innervosirebbe parecchio Conte, di fronte a una offerta da minimo 50 milioni di euro.