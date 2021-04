Buone notizie per Conte: Bastoni, Sensi e Barella tornano ‘in libertà’

Buone notizie per Conte: Bastoni, Sensi e Barella tornano ‘in libertà’

Come riferisce il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi scadranno le misure “precauzionali” nei confronti di Barella, Bastoni e Sensi, i reduci della nazionale italiana che loro malgrado sono stati tra i protagonisti inattesi del focolaio azzurro. Seppur siano scesi in campo negli ultimi impegni, sono stati trattati in maniera diversa rispetto al gruppo squadra cercando di isolarli il più possibile per evitare eventuali contagi (nonostante tutti i tamponi effettuati abbiano sempre dato esito negativo negli ultimi 7 giorni). Come riferisce il quotidiano, l’Ats territoriale ha tolto il “regime di sorveglianza” e possono continuare a vivere la propria quotidianità con il resto della squadra senza problemi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio