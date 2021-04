Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero perdere l’opportunità di acquistare ben due ottimi rinforzi a centrocampo. Tutti i dettagli

L’Inter, in vista della prossima stagione, punta a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Oltre ad attacco e difesa, pure a centrocampo i nerazzurri vorrebbero alzare il livello con nomi del calibro di Georginio Wijnaldum e Teun Koopmeiners: entrambi gli obiettivi dei nerazzurri, però, potrebbero saltare. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, né Wijnaldum né Koopmeiners: ‘colpa’ di Klopp (e del Barcellona)

Brutte notizie per l’Inter. Non solo Wijnaldum, sul quale c’è il Barcellona in pole, ma anche Koopmeiners potrebbe sfumare. Secondo fonti spagnole, con il più che possibile addio a zero del giocatore del Liverpool, il tecnico dei ‘Reds’ sarebbe intenzionato a puntare tutto su di lui, obiettivo dell’Inter come vice Marcelo Brozovic in vista della prossima stagione.

Il capitano dell’Az è fino a qui protagonista di una grandissima stagione. Proprio per questo, è facile comprendere perché piaccia a top club di questo livello. I nerazzurri, comunque, al momento possono solo stare a guardare a causa delle difficoltà economico-societarie di Suning. Ma una cosa è certa: per Koopmeiners non ci sono solo Marotta e soci.