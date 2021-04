Inter: Fabio Capello è tornato a parlare del campionato italiano e di Antonio Conte con cui in passato ci sono state delle discussioni

Fabio Capello, intervistato dal ‘Giornale.it’, si è espresso sull’Inter e su Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus ha spiegato il motivo per cui secondo lui i nerazzurri abbiano già vinto lo scudetto. Poi chiarisce che non c’è alcun tipo di attrito tra lui e il tecnico leccese:

“Scudetto? Non c’è proprio storia per il titolo. L’ho detto tempo fa quando il Milan perse in casa dello Spezia che l’Inter aveva di fatto già vinto il tricolore. Le pretendenti sono troppo lontane e le partite da giocare diventano sempre di meno. Credo che il vantaggio sia davvero incolmabile. Storie irrisolte tra me e Conte? Sono assolutamente dicerie. Ho fatto l’allenatore e so cosa vuol dire essere da quella parte, ma non c’è nessun problema tra me e Antonio”.