Le strade dell’Inter e del Napoli potrebbero indirettamente incrociarsi attraverso l’Everton di Carlo Ancelotti, pronto a lanciare l’assalto ad un azzurro

Tra gli obiettivi principali dell’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato c’è l’erede di Handanovic. L’estremo difensore sloveno, pur dando ancora grandi garanzie ad alti livelli, deve fare i conti con la carta d’identità che vedrà il nerazzurro compiere ben 37 anni a luglio. Per questa ragione Marotta e soci stanno sondando da tempo anche il mercato dei portieri, con particolare occhio in Serie A dove oltre ai vari Musso e Cragno c’è sempre anche il napoletano Alex Meret. Il classe 1997 di Gattuso potrebbe però incrociare le proprie strade di nuovo con Carlo Ancelotti.Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ritorno di fiamma per il centrocampo | Prezzo dimezzato: sfida alla Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione a sorpresa | Lautaro bocciato

Calciomercato Inter, irrompe Ancelotti: scambio per Meret

Anche l’Everton di Ancelotti dunque è molto interessato a Meret, che dal canto suo vuole lasciare il Napoli, visto che gli viene preferito Ospina da Gattuso soprattutto per la capacità del colombiano di impostare dal basso con i piedi. Sul talento italiano c’è anche l’Inter che però dovrà guardarsi le spalle dal club inglese, pronto a formulare un’offerta interessante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | 28 milioni per un super assist-man

Ancelotti, suo tecnico in azzurro potrebbe convincerlo a trasferirsi in Inghilterra, mentre lo stesso Everton potrebbe tentare la via dello scambio con Yerri Mina, centrale colombiano di recente riaccostato alla stessa Inter di Conte per completare il reparto. Nello specifico si tratterebbe di un affare alla pari sui 25/27 milioni di euro.